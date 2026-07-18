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Catona accende l’estate: al via la prima edizione de “L’Estate Catonese”

Catona accende l’estate con cinque giorni di musica, sport, street food e spettacoli: nasce la prima edizione de L’Estate Catonese

18 Luglio 2026 - 14:40 | Comunicato Stampa

lungomare catona moto cross ()

Cultura, musica, tradizione, sport e intrattenimento. Nasce ufficialmente “L’Estate Catonese”, la prima rassegna estiva interamente dedicata a Catona, ideata ed organizzata dall’associazione “Officina delle idee” in collaborazione con ” Catona nel cuore ” con l’obiettivo di trasformare il lungomare in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.

La prima edizione de L’Estate Catonese

L’iniziativa si svolgerà da domenica 19 a giovedì 23 luglio 2026, proponendo per la prima volta un cartellone di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, bambini e visitatori in cinque giornate ricche di eventi. Un programma variegato che spazierà dagli spettacoli (come la sfilata di moda, il Senza Limiti Tour e lo spettacolo musicale della serata finale) alla musica dal vivo (con dj set serali e intrattenimento musicale in spiaggia), dalle attività sportive (raduno auto d’epoca, Vespa Club Italia e il miniraduno Fiat 500) alle tradizioni popolari (Festa della birra, street food con i piatti tipici reggini e la serata The Reunion in memoria di Peppino Lucisano), fino agli appuntamenti dedicati ai più piccoli (con l’apertura del luna park), con l’intento di offrire occasioni di aggregazione e di riscoperta dell’identità del quartiere.

Catona al centro del rilancio del territorio

“L’Estate Catonese” nasce, dunque, dalla volontà di mettere al centro Catona e le sue potenzialità, valorizzandone le bellezze, la storia e il patrimonio umano. La manifestazione rappresenta un primo passo verso un percorso di rilancio del territorio, capace di rafforzare il senso di appartenenza della comunità e di rendere il quartiere sempre più attrattivo anche dal punto di vista turistico e culturale, promuovendo un’immagine positiva e dinamica di Catona, attraverso iniziative che uniscono cultura, socialità e tradizione. Il lungomare sarà così il cuore pulsante della rassegna, uno spazio aperto dove vivere momenti di condivisione e riscoprire il valore di un territorio che guarda al futuro, puntando sulle proprie eccellenze e sulla partecipazione della comunità.

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