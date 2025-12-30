Reggio, Natale fortunato: vincita da 50mila euro al Superenalotto
La schedina giocata a Catona regala un Natale speciale ad un cliente fortunato
30 Dicembre 2025 - 11:15 | di Redazione
La dea bendata fa tappa a Catona, quartiere a nord della città di Reggio Calabria.
La fortuna ha bussato alla porta del centro SISAL Match Point, dove un giocatore – rimasto anonimo – ha centrato una vincita da 50.000 euro al SuperEnalotto.
Un colpo che arriva a ridosso delle festività natalizie e che rappresenta, per il fortunato scommettitore, un regalo inatteso. La giocata vincente è stata registrata nel punto Sisal del quartiere, diventato per un giorno simbolo di buona sorte.