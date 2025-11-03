Reggio, muraglione a rischio crollo lungo la fiumara Sant’Agata – VIDEO

Preoccupa la situazione del muraglione che costeggia la fiumara Sant’Agata a Reggio Calabria, dove un tratto di diverse decine di metri mostra un evidente cedimento strutturale.

Lungo la parete, tra le scritte e i disegni dei writers reggini, è ben visibile una crepa profonda che si sviluppa vicino alla base del muro in Via Argine Sant’Agata, segnalando un possibile indebolimento dell’argine.

Un tratto a rischio tra case e passaggio veicolare

La strada che costeggia il muraglione è percorsa quotidianamente da automobili, motorini e residenti, poiché conduce a diverse abitazioni private e si collega direttamente al ponte di Sant’Agata.

Il deterioramento della struttura, dunque, non rappresenta solo un rischio per la stabilità dell’argine, ma anche per la sicurezza di chi transita lungo la via e per chi abita nelle vicinanze.

In attesa di verifiche tecniche, i residenti e la comunità locale chiedono attenzione e un celere intervento per evitare il crollo del muraglione.

