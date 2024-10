GOM, il dott. Arcadi a CityNow: ‘Nasce il Centro COVID-19. Vi spiego come funziona…’

Si lavora incessantemente al GOM.

Sono ore delicate in cui ci si concentra esclusivamente sull’emergenza COVID-19. Dirigenti, medici, infermieri, operatori socio-sanitari e primari, tutti attorno ad una scrivania per impostare un nuovo metodo di lavoro.

L’emergenza del Coronavirus impone un riassetto organizzativo che stravolge l’attività dei principali reparti.

La direzione ha individuato, a tal fine, un’ala della struttura ospedaliera trasformata proprio in questi giorni in un vero reparto d’emergenza. Sarà il Centro COVID-19.

Il nuovo Polo sanitario reggino aprirà i battenti con 100 posti letto in un unico spazio dedicato. Tra i reparti coinvolti nel cambiamento, oltre Neuroradiologia, Pneumologia, Malattie Infettive e OBI, c’è anche la Radiologia diretta dal prof. Nicola Arcadi.

“Stiamo lavorando in maniera quasi totale all’emergenza COVID-19. I continui casi assorbono tutte o quasi le nostre energie – spiega il dott. Arcadi ai nostri microfoni – Questa notte abbiamo lavorato solo a toraci con sospetto COVID-19. In questi giorni è stata liberata un’intera palazzina e i locali dell’ex chirurgia sono stati riorganizzati per dare spazio al nuovo Centro. La Neuroradiologia, al momento, si accorpa al reparto di Radiologia mentre noi utilizzeremo le loro apparecchiature per effettuare gli esami sui pazienti con COVID-19″.