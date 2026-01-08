Reggio, al Centro Giovanile GenerAttivi la presentazione del ‘Laboratorio BIM’

Una pratica ormai fondamentale nel settore edilizio e ingegneristico quale standard in tutti i principali studi europei per progettare edifici, infrastrutture, opere pubbliche

Oggi 8 gennaio alle 16:30,presso il Centro Giovanile GenerAttivi del Comune di Reggio, si terrà la presentazione del laboratorio BIM.

Le attività del laboratorio saranno gestite in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ed hanno la finalità di far acquisire ai partecipanti competenze avanzate nella modellazione BIM (Building Information Modeling); una pratica ormai fondamentale nel settore edilizio e ingegneristico quale standard in tutti i principali studi europei per progettare edifici, infrastrutture, opere pubbliche.

Partecipano alla presentazione il consigliere delegato Giuseppe Giordano ed il prof. Massimo Lauria; pro rettore vicario Unirc.