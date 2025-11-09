City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, cerimonia di intitolazione di un’area cittadina in memoria di Bianca Ripepi

L'intitolazione del Giardino/parco giochi posto all'Incrocio tra via N. Furnari e via Mercalli

09 Novembre 2025 - 15:55 | Comunicato Stampa

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria

Domani lunedì 10 novembre, alle ore 10, si terrà la cerimonia di intitolazione di un’area cittadina in memoria di Bianca Ripepi.

L’attività della Commissione toponomastica in tutti questi è stata finalizzata alla normalizzazione dell’intitolazione di moltissime vie cittadine (traversa, diramazione ecc.) alla luce dell’informatizzazione dei servizi demografici e similari.

Inoltre per scelta della Commissione attuale, che di quella precedente, si è inteso ricreare la memoria storica della città attraverso personalità di rilievo che hanno lasciato traccia del proprio operato nella storia cittadina.

L’intitolazione del Giardino/parco giochi posto all’Incrocio tra via N. Furnari e via Mercalli alla nostra concittadina Bianca Ripepi partigiana e “giusta tra le nazioni” farà si che le giovani generazioni potranno conoscere l’attività svolta in favore di ebrei e greci diventati bersaglio del regime fascista.

Reggio Calabria Attualità