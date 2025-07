Reggio, magistrati e detenuti a confronto. 10 appuntamenti con ‘Cinema dentro’

La Sezione Distrettuale di Magistratura Democratica di Reggio Calabria presenta “Cinema Dentro”, un progetto realizzato in collaborazione con il Circolo del Cinema C. Chaplin di Reggio Calabria, che nasce dal desiderio di creare un’occasione di incontro autentico tra magistrati e persone detenute, al di fuori del contesto giudiziario.

L’iniziativa si svolgerà da luglio a novembre 2025 negli Istituti Penitenziari “G. Panzera” di Reggio Calabria, e prevede dieci appuntamenti in cui la visione condivisa di film selezionati si alternerà agli incontri di riflessione e confronto.

Il cinema come strumento di dialogo e consapevolezza

Attraverso il linguaggio universale del cinema, il progetto intende stimolare:

la consapevolezza

l’ ascolto

la capacità di mettersi nei panni dell’altro

I film diventano strumenti per affrontare temi sociali e culturali, per interrogarsi sulle proprie esperienze e per costruire un terreno comune di dialogo con l’obiettivo di favorire la risocializzazione e promuovere una cultura della responsabilità e del riconoscimento reciproco.

Un progetto che mette al centro la relazione

Cinema Dentro è anche, e soprattutto, un progetto che mette al centro la relazione. In un contesto spesso segnato dalla distanza e dalla rigidità dei ruoli, si vuole creare uno spazio in cui le persone possano incontrarsi e riconoscersi.

È in questa connessione che si schiude la possibilità del cambiamento reale, profondo, umano.

Il progetto coinvolgerà circa trenta detenuti, selezionati in modo rappresentativo, e vedrà la partecipazione attiva di magistrati, esperti cinematografici, operatori e registi.

Un percorso in evoluzione

“Cinema Dentro” non è pensata come un’iniziativa isolata, ma come l’inizio di un percorso in evoluzione. Sono già previste attività complementari come:

la realizzazione di un podcast con le riflessioni sviluppate durante gli incontri

con le riflessioni sviluppate durante gli incontri collaborazioni con l’Università per portare il dialogo anche fuori dalle mura penitenziarie

L’idea è quella di costruire un ponte tra “dentro” e “fuori”, tra istituzioni e persone.