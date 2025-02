Polizia locale di Reggio, CISL FP: ‘Silenzio dal Comune, dipendenti penalizzati’

Il sindacato denuncia il ritardo nell’attivazione del fondo Perseo Sirio per i dipendenti della Polizia Locale, "penalizzati da anni di attesa"

La CISL FP di Reggio Calabria a tutela dei dipendenti tutti e nel particolare dei dipendenti del settore Polizia Locale di Reggio Calabria, ha sollecitato con diverse note il Dirigente delle Risorse Umane di Reggio Calabria, a definire le procedure relative alla liquidazione delle somme in favore dei dipendenti da versare nel fondo Perseo Sirio relative all’ultimo quinquennio, impegnate già da tempo con determine del Dirigente della Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria.

Il Fondo Perseo Sirio – ricorda la scrivente – è una forma di previdenza complementare che ha come finalità quella di garantire risorse sufficienti per mantenere un’adeguata pensione, dopo aver smesso di lavorare.

Ancora una volta, si registra un silenzio assoluto da parte dell’Amministrazione Comunale alle richieste di questa Organizzazione Sindacale che, in questo caso, reca anche un danno ai dipendenti che da anni aspettano l’attivazione delle proprie posizioni al fondo Perseo Sirio, nonché l’organizzazione del corso formativo con i responsabili dello stesso fondo, così come previsto dall’art. 73 del CCNL 2016/2018 e s. m. i.

Le azioni della CISL FP

La CISL Funzione Pubblica attiverà, a tutela dei dipendenti, tutte le procedure previste dalla norma e si riserva di adire le vie legali, per accertare eventuali omissioni.

Il Segretario Generale

Vincenzo Sera