Annunciato il Reggio Calabria Comics 2026: novità, location misteriosa e tante sorprese

Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha trasformato Reggio Calabria in un vero e proprio epicentro della cultura pop calabrese, gli organizzatori del Reggio Calabria Comics annunciano ufficialmente l’inizio dei lavori per l’edizione 2026. La fiera, dedicata al mondo del fumetto, del gaming, del cosplay e di tutto ciò che ruota intorno alla fantasia e all’intrattenimento nerd, si prepara a tornare con un programma ancora più ambizioso, confermando il suo ruolo come evento imperdibile per appassionati di tutte le età.

Il successo dell’edizione 2025

L’edizione 2025, che si è tenuta dal 26 al 28 settembre al Palasport Botteghelle “PalaBenvenuti”, ha registrato un grandissimo successo in termini di visitatori, che hanno affollato gli stand, partecipato a workshop, conferenze e al tanto atteso contest cosplay. Tra gli highlights, le collaborazioni con istituzioni nazionali come Poste Italiane, che ha dedicato annulli filatelici speciali all’evento, e la presenza di ospiti di rilievo come doppiatori, autori e influencer.

Un programma ancora più ambizioso per il 2026

Con l’anno nuovo appena iniziato, il team organizzativo si è rimesso al lavoro.

“Dopo il feedback entusiasta dell’ultima edizione, siamo motivati a fare di più”, ha dichiarato Domenico Condello. “Stiamo pianificando”, prosegue Gianni Pipari, “partnership ancora più prestigiose, aree tematiche ampliate e sorprese che renderanno il Reggio Calabria Comics 2026 un appuntamento indimenticabile. L’obiettivo è consolidare l’evento come polo culturale del Sud Italia, attirando visitatori da tutta la penisola e oltre”.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le novità più attese, spicca l’annuncio di una nuova location per l’edizione 2026. Gli organizzatori hanno deciso di mantenere il mistero per stimolare la curiosità della community, ma hanno rivelato che si tratterà di uno spazio ampio e versatile, in grado di ospitare un grande numero di espositori, aree gaming e performance live.

“Vogliamo evolvere l’esperienza, integrando elementi innovativi come realtà virtuale e collaborazioni con creator internazionali”, aggiungono.

Indovina la location e vinci premi esclusivi!

E qui entrano in gioco gli esperti ed appassionati del settore: per rendere l’attesa più divertente, l’organizzazione invita tutti ad indovinare la location per l’edizione 2026. Sarà ancora nel cuore di Reggio Calabria, magari in un’icona storica come il lungomare o un’area rinnovata della città? Oppure si sposterà in un venue multifunzionale per accogliere più fan? Dove vorresti si svolgesse?

“Gli utenti”, in conclusione, “possono condividere le loro ipotesi sul profilo Instagram ufficiale (@reggiocalabriacomics) usando l’hashtag #RCComics2026Location“.

Chi indovinerà potrebbe vincere biglietti gratuiti o gadget esclusivi, come anticipato dagli organizzatori. È un modo per coinvolgere la community fin dall’inizio e far sentire ognuno parte del progetto.

Il futuro del Reggio Calabria Comics

Mentre i dettagli su date, ospiti e programma completo saranno svelati nei prossimi mesi, una cosa è certa: il Reggio Calabria Comics continua a crescere, passando da un appuntamento locale ad un evento di respiro nazionale. Con il patrocinio di enti locali, partners e vari media, l’edizione 2026 promette di celebrare la creatività e il fascino eterno del fumetto.

Restate sintonizzati: la fantasia non ha confini e Reggio Calabria è pronta a dimostrarlo ancora una volta.