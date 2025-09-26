Reggio Comics 2025: presente anche Poste Italiane con uno stand dedicato
26 Settembre 2025 - 16:31 | Comunicato Stampa
In occasione della seconda edizione di Reggio Calabria Comics, il festival del fumetto e della cultura pop in programma dal 26 al 28 settembre presso il Palabenvenuti di largo Botteghelle a Reggio Calabria, sarà allestita una speciale postazione aperta al pubblico dalle ore 10 alle 21 con ingresso gratuito.
In questa area, tutti i visitatori e gli appassionati potranno trovare annulli e cartolina dedicata, oltre ad altri prodotti filatelici.
Francobolli e prodotti per collezionisti
Durante la manifestazione saranno disponibili anche le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti per il collezionismo, tra cui:
- folder e pubblicazioni
- tessere e cartoline
- buste primo giorno
- libri e raccoglitori
Un’iniziativa che unisce la cultura pop e la passione per il fumetto al mondo della filatelia, offrendo un’occasione speciale per appassionati e collezionisti.