Reggio Comics 2025: presente anche Poste Italiane con uno stand dedicato

In questa area, tutti i visitatori e gli appassionati potranno trovare annulli e cartolina dedicata, oltre ad altri prodotti filatelici

26 Settembre 2025 - 16:31 | Comunicato Stampa

Stand Comics RC

In occasione della seconda edizione di Reggio Calabria Comics, il festival del fumetto e della cultura pop in programma dal 26 al 28 settembre presso il Palabenvenuti di largo Botteghelle a Reggio Calabria, sarà allestita una speciale postazione aperta al pubblico dalle ore 10 alle 21 con ingresso gratuito.

In questa area, tutti i visitatori e gli appassionati potranno trovare annulli e cartolina dedicata, oltre ad altri prodotti filatelici.

Francobolli e prodotti per collezionisti

Durante la manifestazione saranno disponibili anche le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti per il collezionismo, tra cui:

  • folder e pubblicazioni
  • tessere e cartoline
  • buste primo giorno
  • libri e raccoglitori

Un’iniziativa che unisce la cultura pop e la passione per il fumetto al mondo della filatelia, offrendo un’occasione speciale per appassionati e collezionisti.

