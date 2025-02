Reggio: ok in Commissione al regolamento per il trasporto pubblico non di linea

È stato approvato nella VI Commissione consiliare (Sviluppo economico ed attività produttive, turismo), presieduta da Carmelo Versace, il regolamento che disciplina il servizio di trasporto pubblico non di linea.

Durante la seduta dell’organismo consiliare, prima dell’approvazione del testo, è stata audita la dottoressa Giuditta Nunnari, funzionaria con incarico di Elevata qualificazione Servizi alle imprese, Commercio e Artigianato, che è entrata nel merito del regolamento illustrando il lavoro del settore Attività produttive del Comune ed evidenziando la necessità di una successiva delibera di Giunta sulle tariffe da applicare.

Durante i lavori della Commissione sono intervenuti i consiglieri comunali Giuseppe Sera, Giuseppe Giordano e Antonino Castorina, rilevando la necessità di regolamentare un settore che può essere di supporto e rilancio in relazione ai collegamenti che si possono intensificare in città.

Un regolamento a sostegno di turismo e mobilità

La VI Commissione ha dunque approvato il regolamento, riservandosi di portare in Consiglio comunale un emendamento integrativo riguardante le possibili agevolazioni per il trasporto degli studenti universitari, la regolamentazione delle categorie relative agli anziani e la necessità di pubblicare le tariffe.

«Si tratta di un importante passo avanti nell’ottica di una città turistica», ha dichiarato Carmelo Versace, che ha ringraziato i consiglieri intervenuti e il Settore «per il grande lavoro portato avanti».

Focus su tariffe e agevolazioni

«Da tempo – ha commentato il consigliere Antonino Castorina – insieme al presidente Versace abbiamo ritenuto di mettere mano ad un settore che può supportare e potenziare il grande lavoro che già Atam porta avanti in relazione alla mobilità cittadina. Crediamo – ha concluso – che rendere pubbliche e visibili le tariffe, e al contempo immaginare delle agevolazioni per determinate categorie, rientri nell’ottica di una città in crescita in termini di presenze e turismo».