Piazza del Popolo, Ripepi: “Il Comune è il primo abusivo”

“In nome della legalità, via i commercianti abusivi da Piazza del Popolo! Ma il Comune? Da 10 anni è il primo abusivo!” – inchioda così la discussione il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi su una vicenda che sta assumendo contorni sempre più paradossali – “Insomma, il Comune di Reggio Calabria predica bene e razzola male: accusando gli ambulanti di abusivismo, arrivando persino a chiudere i battenti dello storico mercato, si trova oggi, a sua volta, a fare i conti con la propria irregolarità.

Da anni infatti, non ha mai versato un euro al Demanio, legittimo proprietario di Piazza del Popolo: una gestione inadempiente da parte del Comune che si è alla fine tradotta in una richiesta di pagamento di 170.108,83 euro per l’occupazione abusiva dell’area negli ultimi dieci anni. Una cifra di cui, la Direzione Regionale Calabria, ha già richiesto il saldo, dando al Comune la possibilità di rateizzare la cifra.”

La conferma della dirigente comunale: il Comune non ha mai versato il dovuto

“Lo ha confermato, infatti, in Commissione Controllo e Garanzia la Dirigente Comunale Loredana Pace, dichiarando che Piazza del Popolo appartiene al Demanio e che il Comune non ha mai versato quanto dovuto per il suo utilizzo.” – ha proseguito Ripepi – “Eppure, senza alcuna esitazione, il Sindaco e la sua Giunta hanno sgomberato i commercianti storici, accusandoli di non essere in regola. Un caso clamoroso di due pesi e due misure, in cui chi dovrebbe dare l’esempio è il primo a non rispettare le regole.”

“Se il motivo per cui gli ambulanti sono stati cacciati da Piazza del Popolo è l’irregolarità, allora a questo punto il Comune, che è altrettanto abusivo, dovrebbe essere il primo a essere allontanato!” – ha rimarcato Massimo Ripepi.

Dubbi sul calcolo della cifra richiesta dal Demanio

“La dirigente Pace ha inoltre commentato la lettera del Demanio, definendola superficiale e sollevando dubbi sui criteri di calcolo della somma richiesta. Tuttavia, la realtà è che il Comune non ha mai chiarito il proprio titolo di occupazione su Piazza del Popolo e non ha mai saldato il dovuto, pur gestendo l’area come se fosse di sua proprietà.” – ha puntualizzato il Presidente della Commissione – “E sebbene il Consigliere Latella abbia cercato di minimizzare la questione, paragonandola al caso del Campo Coni (un’altra area per cui il Demanio aveva chiesto 700 mila euro), ho già convocato una nuova commissione per verificare se queste affermazioni siano fondate o siano solo un tentativo di sviare l’attenzione.”

Chi pagherà i 170 mila euro richiesti dal Demanio?

“Chi pagherà il conto dell’incompetenza? Mentre il Sindaco Falcomatà e la sua Amministrazione tentano di distrarre i cittadini con proclami e accuse strumentali, la verità è che il Comune è il primo a non rispettare le regole.

E ora resta da capire chi pagherà i 170 mila euro richiesti dal Demanio.

A complicare ulteriormente la situazione, il clima di tensione che si è venuto a creare a causa del Sindaco e del suo Assessore al ramo Paolo Brunetti, che sembrerebbero aver inasprito i controlli sugli ambulanti. Una scelta che rischia di esasperare e inacerbire ancora di più chi sta già vivendo un momento di difficoltà estrema.” – ha concluso il Presidente Massimo Ripepi –

Ripepi: “Convocherò il Vicesindaco Brunetti per un confronto immediato”

“Noi siamo per la legalità, ma non si può continuare a vessare questi commercianti che non sanno come portare il pane a casa.

Per questo convocherò il Vicesindaco Brunetti nella prossima Commissione per chiedergli come intende gestire la situazione e verificare quanto sta accadendo.