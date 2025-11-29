Visioni e pratiche integrate innovative: 2° posto per Reggio al Premio Welfare Oggi 2025
L'Equipe Integrata Socio-Sanitaria (E.I.S.S.) cuore pulsante del progetto di Reggio Calabria premiato a Bologna
29 Novembre 2025 - 16:30 | Comunicato Stampa
Il Comune di Reggio Calabria e l’ASP di Reggio Calabria hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento nazionale. Il progetto “Visioni e pratiche integrate innovative” si è classificato al secondo posto tra i trenta partecipanti alla XVII edizione del “Premio Welfare Oggi“. Questo risultato è stato conseguito nell’ambito del Forum Nazionale della Non Autosufficienza di Bologna, in programma il 26 e 27 novembre.
Un risultato eccellente che premia la visione strategica e l’impegno concreto delle istituzioni locali nel costruire un sistema integrato di interventi sociali e sanitari davvero centrato sulla persona.
Il modello dell’Equipe Integrata Socio-Sanitaria (E.I.S.S.)
La buona prassi, presentata dal Settore Welfare del Comune in collaborazione con il Coordinamento Funzionale dell’ASP per le Disabilità Complesse, ha come cuore pulsante l’Equipe Integrata Socio-Sanitaria (E.I.S.S.). Questo modello innovativo supera la storica frammentazione tra sociale e sanitario, creando una reale “comunità di cura” capace di generare azioni concrete sul territorio.
Hanno guidato il percorso che ha portato a questo importante risultato:
- L’Assessora al Welfare Lucia Nucera;
- Il Dirigente del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, Avv. Francesco Barreca;
- Il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria Dott.ssa Lucia Di Furia;
- La Responsabile del Coordinamento Funzionale e Gestionale Integrazione Socio Sanitaria per le Disabilità Complesse dell’ASP, Dott.ssa Fortunata Tripodi.
L’integrazione socio-sanitaria messa in piedi dai due Enti rappresenta un esempio concreto di come sanità e sociale possano lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili. Il modello è fondato su una forte sinergia istituzionale e sulla capacità di trasformare le normative in pratiche quotidiane. Si tratta di un traguardo fondamentale per il sistema socio-sanitario locale, frutto di una governance condivisa, strumenti comuni e spazi fisici dedicati alla collaborazione.
Il Comune di Reggio Calabria e l’ASP RC ringraziano tutti gli operatori sociali e sanitari che ogni giorno rendono possibile questa sfida di cambiamento, dimostrando che la collaborazione e la progettualità possono trasformare il welfare in un motore di sviluppo per l’intera comunità.