Reggio, concerto di Natale gratuito al Teatro Cilea

Grande musica a Reggio: il concerto di Natale al Teatro Cilea con Le Incanto Quartet e l'Orchestra del Conservatorio

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con Publidema Eventi Musicali, presenta il Concerto di Natale che si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 20:45 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Una serata di grande musica e atmosfera natalizia che vedrà protagonisti Le Incanto Quartet, insieme all’Orchestra del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, per un evento che omaggia le festività e condivide con la cittadinanza un momento di cultura, bellezza e partecipazione.

Il concerto, a ingresso libero, rappresenta un’importante occasione per celebrare lo spirito natalizio grazie al meraviglioso connubio tra Le Incanto Quartet e l’Orchestra del Conservatorio.

Modalità di accesso:

I biglietti gratuiti potranno essere ritirati nei giorni 21 e 22 dicembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il Botteghino del Teatro Cilea, fino a esaurimento disponibilità.