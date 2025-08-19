Reggio, concerto dedicato a Morricone con l’Orchestra di Fiati G. Scerra

Nel quadro del Progetto Regionale “Attività Culturali 2023”, l’Orchestra di Fiati G. Scerra di Delianuova, dopo le significative ed impegnative iniziative per il XXV anniversario della propria fondazione, riprende l’attività concertistica esterna con un evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Ulysses”, presso l’Area Griso Laboccetta di Reggio Calabria.

Omaggio a Ennio Morricone

Il Concerto, diretto dal Maestro Gaetano Pisano, sarà un Omaggio a Ennio Morricone.

Lo stesso Morricone dichiarò:

“Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno”.

L’omaggio a Morricone rappresenta dunque una scelta naturale: un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

I riconoscimenti di un maestro senza tempo

Pur non avendo bisogno di presentazioni, va ricordato l’immenso prestigio del Maestro: nella sua bacheca figurano due Oscar, tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera, un Polar Music Prize e oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo.

Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, rendendolo il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Musica e suggestioni

Il concerto sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia, in un’atmosfera intima e sognante, come un ritorno al tempo in cui il cinema e la sua musica erano pura magia.

In programma le più celebri colonne sonore di Morricone: dalla lunga collaborazione con Sergio Leone fino alle produzioni più recenti, in un autentico vocabolario di suggestioni liriche, brillanti e sempre emozionanti.

Eventi estate 2025 Area Archeologica Griso Laboccetta

Ingresso libero fino al numero di posti consentito

Info: 3471713889