Reggio, la Città Metropolitana lancia un concorso studentesco su Giacomo Matteotti

Un’iniziativa per ricordare i valori di democrazia, libertà e uguaglianza attraverso arte e scrittura. Premiazione il 25 aprile

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, accogliendo la proposta della Sezione ANPI “Nilde Iotti”, ha indetto un concorso dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, focalizzato sul suo impegno politico a favore della democrazia, della libertà, della solidarietà e dell’uguaglianza.

Un concorso per ricordare Matteotti e i valori della democrazia

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Sezione reggina dell’ANPI, si rivolge agli studenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado e dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2025/2026.

Il concorso è articolato in tre sezioni tematiche:

Elaborati grafici e fotografici

Elaborati pittorici e scultorei

Elaborato scritto (saggio)

L’adesione della Città Metropolitana segue il grande successo della lectio magistralis “Giacomo Matteotti. L’Italia migliore”, tenuta dal Deputato Federico Fornaro in occasione del centenario dell’uccisione del martire antifascista.

L’eredità di un esempio civile e politico

L’evento, organizzato dalla Sezione ANPI “Nilde Iotti” con il patrocinio della Città Metropolitana e di altri Enti, aveva registrato un’ampia partecipazione di studenti e insegnanti.

In quell’occasione, a causa della limitata capienza della sala, fu necessario limitare le adesioni, bloccando di fatto un enorme interesse dimostrato dagli Istituti dell’area metropolitana verso una figura che Fornaro stesso definisce “l’Italia migliore”.

Con questo concorso, l’obiettivo è riaccendere l’interesse della comunità scolastica e valorizzare la figura di Matteotti come esempio civico e politico per le nuove generazioni.

I valori per cui egli si è battuto – democrazia, libertà, solidarietà e uguaglianza – restano principi fondamentali da difendere e rinnovare ogni giorno da parte di tutti i cittadini.

Modalità di partecipazione e premiazione

Il Bando ufficiale e il Regolamento completo sono stati trasmessi a tutti gli Istituti scolastici dell’area metropolitana e all’Accademia delle Belle Arti.

Le domande di partecipazione , tramite apposito Modulo d’iscrizione , dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2025 .

, tramite apposito , dovranno pervenire entro il . Le opere ultimate dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2026.

La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 aprile 2026, durante le Celebrazioni della Festa della Liberazione, come di consueto presso la Stele del Partigiano alla Villa Comunale.

Premi e esposizioni

La giuria, composta da personalità ed esperti del settore artistico e letterario, sarà designata dalla Città Metropolitana e dalla Sezione ANPI “Nilde Iotti”.