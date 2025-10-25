Reggio, la Città Metropolitana lancia un concorso studentesco su Giacomo Matteotti
Un’iniziativa per ricordare i valori di democrazia, libertà e uguaglianza attraverso arte e scrittura. Premiazione il 25 aprile
25 Ottobre 2025 - 16:28 | Comunicato Stampa
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, accogliendo la proposta della Sezione ANPI “Nilde Iotti”, ha indetto un concorso dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, focalizzato sul suo impegno politico a favore della democrazia, della libertà, della solidarietà e dell’uguaglianza.
Un concorso per ricordare Matteotti e i valori della democrazia
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Sezione reggina dell’ANPI, si rivolge agli studenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado e dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2025/2026.
Il concorso è articolato in tre sezioni tematiche:
- Elaborati grafici e fotografici
- Elaborati pittorici e scultorei
- Elaborato scritto (saggio)
L’adesione della Città Metropolitana segue il grande successo della lectio magistralis “Giacomo Matteotti. L’Italia migliore”, tenuta dal Deputato Federico Fornaro in occasione del centenario dell’uccisione del martire antifascista.
L’eredità di un esempio civile e politico
L’evento, organizzato dalla Sezione ANPI “Nilde Iotti” con il patrocinio della Città Metropolitana e di altri Enti, aveva registrato un’ampia partecipazione di studenti e insegnanti.
In quell’occasione, a causa della limitata capienza della sala, fu necessario limitare le adesioni, bloccando di fatto un enorme interesse dimostrato dagli Istituti dell’area metropolitana verso una figura che Fornaro stesso definisce “l’Italia migliore”.
Con questo concorso, l’obiettivo è riaccendere l’interesse della comunità scolastica e valorizzare la figura di Matteotti come esempio civico e politico per le nuove generazioni.
I valori per cui egli si è battuto – democrazia, libertà, solidarietà e uguaglianza – restano principi fondamentali da difendere e rinnovare ogni giorno da parte di tutti i cittadini.
Modalità di partecipazione e premiazione
Il Bando ufficiale e il Regolamento completo sono stati trasmessi a tutti gli Istituti scolastici dell’area metropolitana e all’Accademia delle Belle Arti.
- Le domande di partecipazione, tramite apposito Modulo d’iscrizione, dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2025.
- Le opere ultimate dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2026.
La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 aprile 2026, durante le Celebrazioni della Festa della Liberazione, come di consueto presso la Stele del Partigiano alla Villa Comunale.
Premi e esposizioni
La giuria, composta da personalità ed esperti del settore artistico e letterario, sarà designata dalla Città Metropolitana e dalla Sezione ANPI “Nilde Iotti”.
- Per le opere classificate al primo posto nelle sezioni 1 e 2 (grafica/fotografia e pittura/scultura), i diritti di proprietà saranno acquisiti dalla Città Metropolitana, che le esporrà in modo permanente in una delle proprie sedi istituzionali (come Palazzo Alvaro o Palazzo Crupi).
- I migliori elaborati scritti, selezionati dalla Giuria, saranno pubblicati in un volume edito dalla Casa Editrice “La Città del sole” e distribuiti negli Istituti superiori del territorio.
- Le prime cinque opere classificate per le sezioni 1 e 2 saranno esposte al pubblico nella Sala “Umberto Boccioni” di Palazzo Alvaro dal 27 al 30 aprile 2026.