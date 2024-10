Bergamotto di Reggio, anche la Confederazione Nazionale dell’Artigianato al Bergarè

Anche la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Piccola e Media Impresa sarà presente all’interno del villaggio Bergarè.

I visitatori nelle giornate di giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre nelle fasce orarie 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00 potranno infatti apprezzare una selezione delle eccellenze artigiane associate in CNA: “Pastificio Carbone” che con un importante rete internazionale esporta i profumidell’Aspromonte attraverso i suoi prodotti, tra i quali, la linea di pasta al bergamotto; “Naturarci” di Arcidiacono Diego, laboratorio artigianale specializzato nella produzione di saponi naturali e detersivi biodegradabili ed eco-compatibili, ci racconterà la sua storia green proponendo in quest’occasione la linea al bergamotto; “Dolce Fantasia” di Foti Bartolo, neo-impresa di pasticceria reggina che proporrà la frutta martorana al bergamotto; “La mia casa nel vento” di Martino Maria Caterina, giovane imprenditrice fresca di recensione sul famoso settimanale “ELLE”, con i suoi “rituali botanici” celebra la natura offrendo punti di vista olfattivi con essenze e profumi legati al nostro territorio, tra i quali, appunto, quelli dell’ “oro verde”.

Le attività in programma

Oltre alla rappresentanza delle imprese già citate, la CNA regalerà alla città due “Antichi Mestieri” non più praticati: la dimostrazione dell’estrazione delle essenze dal bergamotto con il metodo “a spugna” effettuata da Amodeo Vincenzo e i manufatti artistici prodotti da Angela Arcudi che hanno contribuito, in passato, a valorizzare il prezioso frutto riprendendo un’antica tradizione locale della lavorazione della buccia dell’agrume.

Nella serata di Giovedì 26 dalle ore 20:00 in poi, presso i saloni interni del Castello Aragonese, i Pasticceri CNA, Foti Bartolo “Dolce Fantasia”, Maurizio Errante “Antiche Dolcezze” e Zagari Alessandro del caseificio “Il Granatore” che proporrà una rivisitazione del tradizionale cannolo nella versione al bergamotto, mostreranno ai visitatori le varie fasi di lavorazione dei loro dolci preparati per quest’occasione.

L’iniziativa della Camera di Commercio, sottolinea il direttore della CNA di Reggio Calabria Alessandro Laganà, rappresenta un momento significativo nel lavoro di

promozione dell’ ”oro verde” del territorio reggino. La vera sfida per le Istituzioni e le Associazioni che rappresentano i settori produttivi è quella di incentivare e sostenere la nascita di imprese, soprattutto quelle giovanili, la cui produzione sia interamente specializzata in articoli al bergamotto. Conclude Laganà auspicando un

importante partecipazione della città per far conoscere e sostenere le linee di produzione delle imprese reggine dedicate al nostro importante agrume.