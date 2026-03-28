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Emergenza maltempo: a Reggio la conferenza Regione-ABDAM

Informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi

28 Marzo 2026 - 11:50 | Comunicato Stampa

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Lunedì 30 marzo, alle ore 14:30, nella sala del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno fornite informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi.

All’incontro con la stampa interverranno:

  • Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto;
  • Il vice presidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo, Filippo Mancuso;
  • L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro;
  • Il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, Giuseppe Nardi, soggetto Attuatore;
  • Per l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ing. Raffaele Velardo e i responsabili tecnici ing. Rocco Bonelli e ing. Stefano Pagano;
  • Il direttore generale del dipartimento Protezione civile regionale, Domenico Costarella;
  • I dirigenti generali della Regione Calabria: Salvatore Siviglia, Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, e Francesco Tarsia, Dipartimento Governo del territorio e Difesa del suolo.

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