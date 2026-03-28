Emergenza maltempo: a Reggio la conferenza Regione-ABDAM

Informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi

Lunedì 30 marzo, alle ore 14:30, nella sala del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno fornite informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi.

All’incontro con la stampa interverranno: