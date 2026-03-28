Emergenza maltempo: a Reggio la conferenza Regione-ABDAM
Informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi
28 Marzo 2026 - 11:50 | Comunicato Stampa
Lunedì 30 marzo, alle ore 14:30, nella sala del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno fornite informazioni e aggiornamenti sullo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito la Calabria in questi mesi.
All’incontro con la stampa interverranno:
- Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto;
- Il vice presidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo, Filippo Mancuso;
- L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro;
- Il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, Giuseppe Nardi, soggetto Attuatore;
- Per l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ing. Raffaele Velardo e i responsabili tecnici ing. Rocco Bonelli e ing. Stefano Pagano;
- Il direttore generale del dipartimento Protezione civile regionale, Domenico Costarella;
- I dirigenti generali della Regione Calabria: Salvatore Siviglia, Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, e Francesco Tarsia, Dipartimento Governo del territorio e Difesa del suolo.