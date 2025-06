Reggio, convocato il Consiglio Metropolitano: odg con un solo punto

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno 20 giugno 2025, con inizio alle ore 8:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 9:00 per discutere e deliberare sulla seguente proposta avente ad oggetto: adozione dello schema del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024.