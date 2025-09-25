Consiglio Metropolitano di Reggio: ok al bilancio consolidato 2024 e indirizzi del Piano offerta formativa

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, riunito a Palazzo Alvaro e presieduto dal Sindaco Metropolitano, ha approvato una serie di atti significativi durante la sua ultima seduta. Tra i principali provvedimenti, l’approvazione della proposta di Piano Offerta Formativa per l’anno scolastico 2026/2027, che fa parte del Dimensionamento della rete scolastica della Città Metropolitana, e la delibera relativa all’assegnazione di risorse dalla Regione Calabria per il completamento delle strade a scorrimento veloce A2 San Roberto/Campo Calabro/Piani Aspromonte e SSV Reggio Calabria/Cardeto Vallata Sant’Agata.

Piano offerta Formativa e risposte regionali

Il Vicesindaco Metropolitano, durante la seduta, ha illustrato la volontà dell’Amministrazione di confermare alla Regione Calabria l’impianto programmato con i territori relativamente al Piano Offerta Formativa. Questo piano include anche quattro indirizzi scolastici che la Regione ha respinto, ovvero quelli relativi all’IIS Pizi di Palmi, l’IIS Milano di Polistena, l’IIS Gemelli-Careri di Oppido Mamertina e l’IIS La Cava di Bovalino.

Opere viabili e nuove collaborazioni con la Regione

Sulle opere viarie, il Vicesindaco ha approvato la delibera ma ha anche auspicato un aggiornamento della convenzione con la Regione Calabria per definire meglio il cronoprogramma dei lavori e garantire una maggiore concertazione con il territorio. Questo è stato un punto molto sottolineato durante la discussione, con diversi consiglieri che hanno evidenziato l’importanza dei finanziamenti per le opere viarie, sottolineando le ricadute positive sui territori coinvolti.

Approvazione del Bilancio Consolidato 2024

Un altro atto fondamentale approvato durante la seduta è stato il Bilancio Consolidato per l’anno 2024, con la relazione del consigliere delegato che ha confermato la correttezza dei conti e la stabilità economica dell’Ente e delle società partecipate.

Altri provvedimenti approvati

Il Consiglio ha anche approvato altre importanti iniziative, tra cui:

La ripartizione e l’utilizzo dei fondi per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia .

per interventi di manutenzione straordinaria della delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni e . La convenzione per l’appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria di Sambatello .

per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di . Il Regolamento per l’acquisizione dell’autorizzazione di accesso in alveo per interventi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua di competenza metropolitana.

per interventi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua di competenza metropolitana. L’approvazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e l’elenco annuale 2025 .

e . L’ affidamento in house a Castore SPL per gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua su aree di competenza della Città Metropolitana.

a per gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua su aree di competenza della Città Metropolitana. Il rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale.

Riconoscimento della Manifestazione Culturale “Catoja in Festa”

Infine, il Consiglio ha riconosciuto la manifestazione culturale “Catoja in Festa. Musica, saperi e sapori del paese di gesso” come evento di alta valenza identitaria. Durante la discussione, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura e il Sindaco di Benestare hanno sottolineato l’importanza dell’evento, che da 15 anni rappresenta un esempio concreto di come sia possibile dare voce ai paesi interni dell’area metropolitana.