‘Consultori un bene da difendere’: a Reggio l’iniziativa della Cgil

“Consultori familiari un bene da difendere”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa da Spi Cgil Calabria, Fp Cgil Calabria e Cgil Calabria con il patrocinio delIa Città Metropolitana di Reggio Calabria, lunedì 2 marzo a Reggio Calabria.

Un momento di analisi e di condivisione di dati, esperienze e proposte, alla luce dei 50 anni dalla nascita dei Consultori Familiari, diventati da luoghi in cui è nata la storia dei diritti e della salute di intere generazioni nel nostro Paese, a spazi bistrattati a causa dei ripetuti tagli alla sanità pubblica che ne hanno ridotto drasticamente la loro presenza sul territorio e il numero del personale sanitario, sociosanitario e amministrativo che ci lavora.

I numeri: consultori sotto gli standard previsti dalla legge

La Legge prevede 1 consultorio familiare ogni 20mila abitanti, invece sono 1 ogni 32mila (- 40%), la maggior parte dei quali non dispone di tutte le professionalità previste: psicologhe/i, ginecologhe/i, ostetriche, assistenti sociali, mediatrici e mediatori culturali.

Perché difenderli: servizi essenziali per salute e diritti

Smantellare i consultori significa demolire luoghi e servizi pubblici per la salute sessuale e riproduttiva, per la prevenzione della violenza di genere, del disagio giovanile e familiare, per l’educazione all’affettività e alla sessualità, per la salute delle donne lungo tutta la vita, per l’accesso libero e sicuro all’IVG.

L’incontro a Reggio Calabria: chi partecipa al confronto

Lunedì 2 marzo a Reggio Calabria ne discuteremo alla presenza, tra gli altri, del Segretario Generale Fp Cgil Nazionale Federico Buzzanca e della Segretaria Generale Spi Cgil Calabria Tania Scacchetti.