Reggio, controlli e sequestri della Polizia Locale: 5 denunce, 6 patenti ritirate

Impegno a tutto campo della Polizia Locale di Reggio Calabria, con controlli serrati, sequestri e denunce negli ultimi giorni. Un’attività che si affianca all’avvio, previsto per domani, delle procedure di selezione per 14 nuovi agenti, nell’ambito del concorso bandito lo scorso novembre.

Nell’ambito di servizi mirati disposti dal dirigente del Comando, nelle ultime 48 ore gli agenti hanno denunciato cinque persone per diversi reati. Tra questi, appropriazione indebita di veicoli confiscati, guida in stato di ebbrezza e abuso edilizio.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli in materia commerciale. Le verifiche hanno portato al sequestro di oltre 400 pezzi di merce alimentare, venduta senza le necessarie licenze o in violazione delle norme europee sulla sicurezza dei prodotti.

Sul fronte della sicurezza stradale, negli ultimi tre giorni sono state ritirate sei patenti, a seguito di casi di guida in stato di ebbrezza e di violazioni al Codice della strada emerse dopo incidenti.

Le attività di controllo, fanno sapere dal Comando, proseguiranno e saranno ulteriormente intensificate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole sul territorio cittadino.