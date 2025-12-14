Reggio, al via il reclutamento di 14 nuovi agenti: oltre 1100 i candidati ammessi
La prova preselettiva servirà a scremare i partecipanti e a individuare i candidati che accederanno alle fasi successive della procedura concorsuale
14 Dicembre 2025 - 10:13 | di Redazione
Domani prenderanno ufficialmente il via le procedure di reclutamento per il Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria.
Si parte con la prova preselettiva, primo step del concorso finalizzato all’assunzione di 14 agenti di polizia locale con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno.
Il progetto è interamente finanziato dai fondi ministeriali per la sicurezza urbana, senza oneri a carico del bilancio comunale. Un intervento che punta a rafforzare il presidio del territorio e i servizi di controllo in città.
Numeri importanti per questa selezione: oltre 1.100 i candidati ammessi, tutti di età compresa tra 18 e 31 anni, provenienti anche da fuori regione. Un dato che conferma l’alto interesse verso il concorso e il ruolo della Polizia Locale.
Nei prossimi giorni saranno resi noti tempi e modalità degli step successivi.