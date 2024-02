A Reggio il convegno sul futuro del sistema aeroportuale dello Stretto

Di seguito il comunicato stampa della Fondazione Magna Grecia che ha organizzato un partecipato convegno sullo sviluppo del trasporto aereo nello Stretto.

La Sala del Lampadari di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria ha ospitato un partecipato convegno organizzato dalla Fondazione Magna Grecia sul tema del futuro del sistema aeroportuale dello Stretto che, anche alla luce del recente arrivo di Ryanair, rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio calabrese e siciliano. I lavori dell’evento sono stati moderati da Fabrizio Frullani, vice direttore del Tg2.

Il primo panel è stato aperto dal saluto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace:

“Faccio un plauso alle attività portate avanti in questi anni dalla Fondazione Magna Grecia che ha perseguito un cammino per la crescita del territorio. L’arrivo della compagnia inglese low – cost rappresenta una vittoria per la comunità e il Ponte sarà un acceleratore in tutto questo processo. Non dobbiamo però dimenticare l’importante dell’Alta velocità è e la valorizzazione del Porto di Gioia Tauro”.

Nino Foti, Presidente della Fondazione Magna Grecia ha dichiarato:

“Non bisogna perdere questa occasione unica nella storia della nostra regione, con un ammontare di risorse finanziarie superiore a quelle del famoso Piano Marshall, che fa giungere in Calabria in aggiunta ai Fondi PNRR, anche i Fondi Europei di Sviluppo e Coesione del prossimo quinquennio. Oltre agli investimenti fondamentali nelle infrastrutture, bisogna investire sul capitale umano (competenza, esperienza e formazione), specialmente sui giovani e sulle donne. L’importante investimento di Ryanair su Reggio Calabria, in questa fase così interessante per lo sviluppo del territorio, rappresenta un punto di partenza molto significativo. Faccio i miei complimenti al presidente Occhiuto per quanto fatto e, adesso, ritengo necessario intervenire sull’aeroporto di Reggio in modo intelligente. È l’offerta che fa la domanda. E’ arrivato il momento di mettere le ali all’aeroporto di Reggio Calabria. Proprio per questo auspico che i vertici di Ita Airways estendano il servizio attuale, introducendo più rotte su Reggio Calabria da Roma e Milano. Il futuro inizia oggi”.

Pierluigi Di Palma, Presidente di Enac, ha aggiunto:

“Questo dibattito coglie il momento che sta attraversando la Calabria e riconosco a Occhiuto la visione di sviluppo incentrata sull’incremento dei modelli aeroportuali, ispirandosi a quando avvenuto in Puglia, puntando al turismo e attirando investimenti imprenditoriali. L’aeroporto Tito Minniti sembrava uno scalo abbandonato e può diventare una realtà molto interessante e, adesso, sono necessarie le interconnessioni. Nell’arco di poco più di un anno abbiamo dato risposte importanti a Reggio Calabria e questa rappresenta una bellissima sfida per consegnare alle nuove generazioni un territorio che rinasce”.

Successivamente ha preso la parola Pietro Caldaroni, Responsabile Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Ita Airways, ha dichiarato:

“Siamo su questo aeroporto da quando siamo nati, dal 15 ottobre 2021, garantendo la copertura su Milano Linate e Roma Fiumicino. Registriamo 300 mila passeggeri su Reggio Calabria e, il nostro interesse, è quello di rimanere su questo territorio che reputiamo molto importante, garantendo al tempo stesso un prodotto diverso da quelli che offrono i nostri competitor. Con le nostre rotte, inoltre, garantiamo le connessioni con i territori nazionali, internazionali e intercontinentali”.

Infine, Antonello Colosimo (Presidente di Sezione della Corte dei Conti), ha aggiunto:

“Faccio i miei complimenti a Occhiuto per il lavoro svolto e adesso siamo di fronte a una grande possibilità di sviluppo per il bacino della Calabria che coinvolge anche i messinesi. Tenendo conto che l’approvazione del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di fatto collega l’Isola alla terra ferma si tratta di un unico flusso di potenziali viaggiatori che deve trovare un sistema aeroportuale a Reggio Calabria degno di questo nome ed è doveroso cogliere questa occasione”.

Il secondo panel è stato aperto dal collegamento del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo con Ryanair:

“’L’aeroporto di Reggio Calabria può essere davvero l’aeroporto dello Stretto, capace di attrare l’utenza della Sicilia orientale e questa compagnia ci crede moltissimo a consolidare questo rapporto. Siamo solo all’inizio e bisogna lavorare affinché anche le altre compagnie possano partire ed atterrare da Reggio. Questa è una vittoria di tutta la Calabria e la provincia di Reggio ha attrattori di sviluppo che possono essere importanti per altre province”.

Ha preso poi la parola Santo Biondo (Segreteria Nazionale UIL):

“E’ un momento significativo per la Calabria sul tema del trasporto aereo e condividiamo l’azione del presidente Occhiuto per che sta rilanciando questo aeroporto che nel 2016 era fallito. E’ un obiettivo importante che gli va riconosciuto e noi come sindacato siamo presenti all’interno di Sacal e abbiamo sempre chiesto che ci fosse al governo del sistema aeroportuale calabrese un soggetto pubblico e, adesso, finalmente è così. La grande sfida è che la Calabria sappia promuovere la propria immagine sviluppando la capacità turistica, creando un brand attrattivo e garantendo flusso di passeggeri all’interno dei nostri aeroporti”.

Santo Strati, Direttore di CalabriaLive, ha aggiunto:

“Il Tito Minniti è stato un aeroporto cenerentola a causa di una mancanza di visione di chi ha governato il territorio. Bene l’arrivo di Ryanair con il suo hub, ma dovremmo diventare hub anche di Ita Airways, perché attualmente c’è una illogicità dell’orario dei voli Ita su Roma e Milano. C’è una offerta troppo bassa a fronte di una domanda altissima. Adesso bisognerà mettere in condizione i passeggeri di arrivare a Reggio in modo agevole, anche dalla Sicilia e da Messina in particolare”.

Il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana ha, infine, dichiarato: