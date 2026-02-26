Reggio, convegno e mostra dedicati alla figura dell’ing. Gino Zani

Gli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, unitamente all’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, con la collaborazione dell’Istituto Ingegnere Gino Zani e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Città di Reggio Calabria, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, promuovono il convegno e la mostra dedicati alla figura dell’ing. Gino Zani, in programma a Reggio Calabria nei giorni 27 e 28 febbraio 2026 presso Palazzo Corrado Alvaro.

L’iniziativa intende valorizzare l’opera di uno dei protagonisti della ricostruzione della città dopo il terremoto del 1908, il cui contributo tecnico e urbanistico ha inciso profondamente sulla definizione dell’identità urbana contemporanea di Reggio Calabria. La figura di Zani rappresenta un esempio di cultura tecnica e di progettazione orientata all’interesse pubblico, con insegnamenti ancora attuali per le amministrazioni e per i professionisti impegnati nel governo del territorio.

Il programma si articola in due giornate di lavori convegnistici, momenti espositivi e visite guidate agli edifici più significativi legati all’opera dell’ingegnere. La prima giornata sarà dedicata alla ricostruzione del contesto storico e tecnico in cui Zani operò a Reggio Calabria, con approfondimenti sulle innovazioni antisismiche, sull’edilizia pubblica e popolare e sul ruolo della pianificazione urbana nella fase post-sismica.

Due giornate tra storia, normativa e resilienza urbana

La seconda giornata affronterà l’evoluzione della normativa antisismica e della pianificazione urbanistica, mettendo in relazione il contributo di Zani con i temi contemporanei della resilienza, della rigenerazione urbana e della sicurezza del costruito.

Accanto alle sessioni scientifiche, la mostra documentaria e multimediale, unitamente al percorso cittadino dedicato alla visita di alcuni edifici progettati dall’ing. Zani, consentirà di ripercorrerne il contributo progettuale attraverso materiali d’archivio, elaborati tecnici, apparati iconografici e contenuti audiovisivi, offrendo al pubblico una visione organica e completa del ruolo svolto tra Reggio Calabria e la Repubblica di San Marino.

L’evento non si configura soltanto come momento di memoria storica, ma come occasione di riflessione condivisa sui temi della pianificazione urbana, della sicurezza territoriale, dell’edilizia pubblica e della qualità dell’azione amministrativa, questioni che coinvolgono direttamente gli enti locali e le comunità.

La partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e delle professioni tecniche testimonia il carattere interistituzionale dell’iniziativa e il suo valore per l’intero territorio metropolitano. Il progetto sarà inoltre riproposto nella Repubblica di San Marino nei giorni 19 e 20 maggio 2026, rafforzandone la dimensione culturale e il dialogo tra realtà territoriali diverse ma unite dalla figura di Gino Zani.