Reggio, nuovi corsi di formazione: Palazzo Alvaro avvia una campagna ascolto con le associazioni di categoria

Il sindaco f.f. Versace e i consiglieri delegati Marino e Mantegna, d’intesa con il dirigente al settore Formazione, Battaglia, hanno incontrato i rappresentanti di categoria

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha avviato un’attività di ascolto con le associazioni di categoria economiche e sociali e le associazioni datoriali, per l’imminente programmazione dei nuovi corsi di formazione professionale finanziati dall’Ente.

A Palazzo Alvaro il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e i consiglieri delegati Giuseppe Marino e Domenico Mantegna, d’intesa con il dirigente al settore Formazione, Fortunato Battaglia, hanno incontrato i rappresentanti di categoria per un primo confronto, propedeutico all’individuazione e all’attivazione di corsi di formazione, più in linea con le richieste lavorative provenienti dal territorio metropolitano.

“Un cambio di prospettiva” è stato detto dai rappresentanti di Palazzo Alvaro “che punta ad una programmazione tesa al pieno coinvolgimento dei soggetti più attivi nelle attività produttive, come le associazioni di categoria, ma anche del settore del sociale”.

L’obiettivo della Città metropolitana è garantire ai giovani reggini e non solo, una formazione sempre più attuale, da fare sul proprio territorio, rispondendo contestualmente alle esigenze di domande di lavoro più richieste. I fondi per la formazione, già inseriti nel bilancio dell’Ente, sono pienamente disponibili e a seguito di questa fase di programmazione potranno anche aumentare nel caso di particolari necessità. I corsi potrebbero partire entro 60 giorni. Palazzo Alvaro si è inoltre impegnato a chiedere alla Regione Calabria, un aggiornamento del catalogo dei corsi di formazione.

I partecipanti alla riunione hanno espresso una particolare soddisfazione per il nuovo approccio all’organizzazione dei corsi di formazione. Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 3 marzo per un ulteriore confronto e pianificazione delle tappe successive.