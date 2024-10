Reggio, corso per badanti e assistenti familiari: le info utili

20 lezioni finalizzate all'apprendimento delle tecniche di base per assistere persone in stato di fragilità fisica e/o psichica

A grande richiesta torna il Corso badanti e assistenti familiari organizzato dall’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria, in collaborazione con la Fondazione Febea il Cid e Mlo.

Una iniziativa giunta alla sua IV edizione che propone un ciclo di 20 lezioni teorico-pratiche finalizzate all’apprendimento del corretto uso della lingua italiana, delle tecniche di base per assistere persone in stato di fragilità fisica e/o psichica, delle norme che regolano il rapporto di lavoro del badante/assistente.

Un vero e proprio supporto a chi intraprende questa delicata attività, utile anche a chi è già impegnato nel settore, per migliorare il servizio offerto nell’assistenza agli anziani: usare correttamente la lingua italiana di base (per molti, infatti, la lingua può costituire un ostacolo); prendersi cura dell’anziano; eseguire atti assistenziali, come un’iniezione, la rilevazione della pressione arteriosa e della glicemia, la somministrazione corretta dei farmaci; preparare i pasti agli orari e secondo le indicazioni ricevute; curare l’igiene dell’anziano e dell’ambiente domestico, e tanto altro.

INFORMAZIONI

Il corso partirà il 13 febbraio e le lezioni si terranno ogni giovedì presso l’auditorium “Zanotti Bianco” di via Melacrino, 34, sede dell’Accademia.

Iscrizioni aperte dunque, presso la sede del sodalizio, che scadranno il 31 gennaio. La quota di partecipazione è di 12 euro e deve essere versata contestualmente.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3494133653 e 3490875799, il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.