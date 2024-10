Reggio Calabria e la costa grecanica protagonisti su Sky

Le telecamere di “Italia Vicina in Viaggio con Radic” raccontano storia e sapori

Venerdi 23 settembre alle ore 20,30 Reggio Calabria e i borghi grecanici saranno protagonisti di “Italia Vicina in Viaggio con Radic” il programma in onda su Gambero Rosso Channel, canali 133 e 415 di Sky, condotto dal giornalista Andrea Radic.

Radic viaggia in treno per raggiungere le località più affascinanti d’Italia e raccontarne la cultura, la storia, l’arte, la cucina e i vini, incontrando donne e uomini che ne sono protagonisti.

Venerdì sul piccolo schermo, vedremo il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dove Radic incontrerà il direttore Carmelo Malacrino e visiterà la sala dei Bronzi di Riace dei quali si celebra quest’anno il 50 anniversario del loro ritrovamento.

Non mancherà, prima di proseguire lungo la costa, una citazione del chilometro più bello d’Italia, come lo definiva Gabriele D’Annunzio: il lungomare Falcomatà.

Radic, porterà i telespettatori lungo la costa per visitare, a Palizzi, i vigneti è la cantina di Alberta Nesci e conoscere vini e specialità locali.

Sarà quindi la volta di celebrare la cultura grecanica, salendo a Gallicianó, splendido borgo dell’Aspromonte dove Radic incontrerà Raffele Rodà e Mimmo Nucera che lo porteranno a conoscere la storia del luogo. Non mancheranno i sapori tipici alla Trattoria Grecanica con Mimmo Nucera

La puntata prosegue con l’arrivo a Bova Marina dove Radic parlerà con il sindaco On. Saverio Zavettieri e l’assessore Francesco Plutino Passeggiando sulla Rocca del Capo con la splendida vista sulla baia.

Qui sarà ospite il musicista e compositore Aldo Gurnari che suonerà un antichissimo strumento calabrese: la Lira.

Anche a Bova Marina non mancherà una tappa gastronomica alla bottega di Bruno Petrulli, con sua moglie Maria, celebre per i suoi panini con materie prime di piccoli artigiani locali.

Ancora sulle pendici dell’Aspromonte per visitare Bova, borgo più bello d’Italia con la celebre antica locomotiva a vapore nella piazza principale. Anche qui il sindaco Santo Casile e il vicesindaco Gianfranco Marino saranno intervistati dal conduttore. Prelibatezze gastronomiche saranno protagoniste anche qui con la famosa “Lestopitta da Mimmo” e la cucina tipica con la cottura e degustazione della capra insieme a Francesco Minniti, chef della cooperativa San Leo. Accompagnamento musicale di Paolo Nucera e Antonio Frangipani con zampogna e tamburello.