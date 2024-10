L’anniversario di C&V, 30 anni di attività nel mondo di abbigliamento e calzature

30 anni di attività nel settore di abbigliamento e calzature, è questo il traguardo che verrà celebrato da “C&V“.

Il noto negozio di Catona, con sede anche a Santa Caterina, raggiunge una meta importante che dona grande soddisfazione agli imprenditori che hanno creato l’attività ed al figlio che, una volta maggiorenne, ha rilevato l’azienda. La famiglia Crisalli, grazie al savoir fair negli affari e con i clienti, ha creato un piccolo universo dedicato alla cura dell’immagine.

Per festeggiare, insieme agli avventori (fedelissimi e non), il 30° anniversario di attività, C&V ha deciso di organizzare una vendita promozionale sulla collezione autunno/inverno. Una vera e propria occasione da non perdere.

QUANDO

L’appuntamento per il grande evento, pensato dalla proprietà in occasione dell’importante anniversario, è per sabato 19 ottobre alle ore 16:00 alle 20:00. Alle 18:00 è prevista inoltre una sfilata, a cura di DB Model per intrattenere gli ospiti dell’evento e mostrare loro alcune delle proposte per la nuova stagione.

A conclusione della sfilata, i presenti potranno gustare un aperitivo buffet.

Famoso per l’ampia selezione di capi e scarpe sia per uomo che per donna, C&V si è dimostrato nel tempo, un negozio adatto a tutte le esigenze. Dall’abbigliamento casual a quello più elegante, passando per intimo uomo, donna e bambino e abbigliamento mare. I reggini sanno, sempre, di poter trovare ciò di cui hanno bisogno presso il grande store, grazie soprattutto alla possibilità di scegliere tra taglie standard e comode speciali.

Presso il negozio di Catona, è possibile trovare anche un’ampia gamma di articoli regalo per grandi e piccoli, per la scuola e l’ufficio. Non mancano articoli di cancelleria per la scuola e per l’ufficio delle marche più rinomate. Da C & V Centro degli Acquisti è disponibile anche una vasta scelta di articoli di valigeria e pelletteria.

C&V contiene il vostro mondo in piccola scala. Festeggia insieme ai fondatori il successo dell’attività.

MAGGIORI INFORMAZIONI

C&V Catona si trova in via Via Tratti, 5 Reggio Calabria Pagina Facebook