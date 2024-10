Reggio, ripristino del manto stradale e del verde urbano: prosegue il lavoro di Castore

Un lavoro costante, volto al miglioramento del decoro urbano, in tutte le aree del comprensorio cittadino. Ecco dove sta operando Castore

Proseguono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria prodotte dalla Società comunale Castore. Un lavoro costante, volto al miglioramento del decoro urbano, in tutte le aree del comprensorio cittadino, al centro come in periferia.

Le operazioni di ripristino del manto stradale, di manutenzione del verde e di interventi ordinari e straordinari continuano in diverse zone della Città. L’ultima sessione di interventi del mese di luglio riguarda i lavori di ripristino del manto stradale riferiti all’arteria stradale che collega il centro cittadino con la frazione collinare di Terreti.

Leggi anche

I lavori eseguiti da Castore, secondo gli indirizzi prodotti dall’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà e con la supervisione del Consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone, hanno interessato, nello specifico, le zone di via Reggio Campi II Tronco, località Pietrastorta e Terreti.

Sempre negli ultimi giorni inoltre la Società comunale è intervenuta con attività mirate sul territorio nell’ambito del programma di gestione del verde pubblico cittadino. Effettuati nuovi interventi nel Parco di Via Siderno in zona Gebbione.

Castore, è intervenuta, infine, con ulteriori attività di manutenzione e restyling riferite ai locali, nello specifico i servizi igienici e l’infermeria, del Campo Coni in zona Modena, struttura sportiva di fondamentale importanza per tutta la comunità reggina, interessata in queste settimane da un’attività di manutenzione straordinaria.