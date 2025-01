‘La musica è arte’: a piazza De Nava seconda serata con gli storici deejay reggini

Secondo appuntamento dance a Reggio Calabria: i deejay storici invadono piazza De Nava per una serata unica, ingresso gratuito per tutti

La musica è arte, atto secondo. Sabato 4 gennaio alle 22.00 la riedizione della prima straordinaria reunion dei deejay storici della Città di Reggio Calabria. Dopo l’esperimento dello scorso 28 dicembre, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone nella splendida location di piazza De Nava, rinviato causa maltempo, Reggio Città Natale si concede il bis, programmando un secondo appuntamento per il primo sabato dell’anno. Un evento che, come già nella prima occasione, si preannuncia una serata storica, capace di raccogliere in un’unica grande festa all’aperto, naturalmente ad ingresso gratuito, i principali protagonisti della scena dance degli ultimi decenni in riva allo Stretto.

Proprio come nella prima serata rinviata a causa del maltempo, sono già tantissimi gli artisti della consolle che hanno aderito all’appello lanciato dagli organizzatori, in collaborazione e con il coordinamento di Patrizia Sorrentino. Tra questi:

Vicky Trunfio

Luigi Regolo

Andrea Clemente

Joshua Giglio

Tony R

Emil

Michele Mangiola

Federica Caracciolo

Marcello Sanfilippo

Claudio Polimeni

Ciccio Minniti

Pasquale Cucè

Ciccio Cavallari

Filippo Lo presti

Gianni Sanfilippo

Lino Suraci

Sergio Casile

Saverio Fonte

Cruvan

Ugorilla

Roberta Rotta

Enzo Romeo

Roberto Nobile

Filippo Hadu dj

Loris Cecchinelli

Paolo Cammera

Maurizio Casciano

Gianfranco Romeo

Antonio Venanzi

MJX dj

Un secondo appuntamento per Reggio Città Natale

Anche la serata di sabato 4 gennaio è il frutto della programmazione dell’Amministrazione comunale reggina nell’ambito del cartellone di Reggio Città Natale, nello specifico realizzata dal general contractor Progetto Touring in collaborazione e con il coordinamento di Patrizia Sorrentino ed alcune associazioni ed operatori del mondo dello spettacolo.

La location prevista sarà ancora una volta piazza De Nava, con l’obiettivo di impreziosire attraverso un grande evento musicale uno spazio di straordinario pregio, proprio al cospetto del Museo Archeologico Nazionale, una piazza appena inaugurata e già entrata nel cuore di tutti i reggini.