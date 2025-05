‘Aspettando l’assessore’, Falcomatà e la fumata nera. Il tempo stringe, Confcommercio in pressing

Roma 1 – Reggio Calabria 0. L’individuazione del nuovo Papa ha richiesto tempi molto più stretti rispetto a quelli che necessitano al sindaco Falcomatà per individuare il nuovo assessore -donna- per completare il rimpasto di Giunta.

Peraltro, dal Conclave si è resa necessaria la sintesi, non semplice, tra i 133 Cardinali papabili, arrivata in poche ore sino alla fumata bianca che ha portato all’elezione di Leone XIV. A Palazzo San Giorgio invece bastano 132 elementi in meno, con il sindaco Falcomatà chiamato a decidere da solo, in piena autonomia, chi dovrà essere il nuovo assessore comunale.

Dal sacro al profano: ironie a parte, c’è poco da sorridere e anche da ‘romanzare’ rispetto all’attuale immobilismo rispetto all’ultimo tassello del puzzle che ancora manca. Mentre l’estate si avvicina e la macchina amministrativa del Comune di Reggio Calabria deve affrontare sfide complesse, la Giunta Falcomatà infatti resta incompleta.

A settimane di distanza dall’uscita di Marisa Lanucara dall’esecutivo, il sindaco Giuseppe Falcomatà non ha ancora indicato il nome dell’assessora chiamata a raccoglierne l’eredità, in particolare nella gestione delle attività produttive.

Le deleghe lasciate da Lanucara – Sviluppo economico, organizzazione dei mercati e rapporti con le associazioni di categoria – sono attualmente in capo allo stesso primo cittadino. Una situazione che inevitabilmente comporta disagi nel mondo economico e imprenditoriale locale, ma anche sul piano politico, dove aumentano le pressioni per chiudere la partita.

Il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate, non nasconde le difficoltà nel convivere con questo ‘buco’ all’interno della Giunta comunale.

“No, non ci siamo incontrati in queste ultime settimane con il sindaco Falcomatà per un confronto sul nuovo assessore e sul tema delle attività produttive. Noi auspichiamo che si trovi immediatamente l’assessore perché in questo momento le deleghe sono in capo al sindaco stesso, ma è ovvio che intrattenere dei rapporti con un sindaco che ha tantissimi impegni non è facile”.

Nel corso della trasmissione di Rtv ‘Reggio Politik’, Labate ha sottolineato l’importanza strategica della figura dell’assessore alle attività produttive: “Il compito dell’assessore è specifico, a noi manca e serve per mantenere il contatto con l’amministrazione e poter organizzare tutto ciò che è di nostra competenza. Ho visto che ci sono grandi difficoltà a individuare l’assessora, dico assessora perché per effetto delle quote rosa dobbiamo avere un assessore donna”, le parole di Labate, neo vice presidente della Camera di Commercio Rc.