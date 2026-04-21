Democrazia Cristiana a Reggio, Rotondi: ‘Con Pinto e Melcore grande ritorno’

La Democrazia Cristiana guidata dall’On. Gianfranco Rotondi torna in riva allo Stretto con forza, visione e una rinnovata classe dirigente pronta a costruire il futuro.

Nel corso di un partecipato incontro, alla presenza del leader nazionale, sono stati ufficialmente presentati i nuovi vertici provinciali del partito: Giuseppe Pinto, nominato Commissario Provinciale, e Walter Melcore, nominato Presidente Provinciale. A loro, l’ex Ministro Rotondi ha affidato un compito chiaro e ambizioso: dare vita a una nuova classe dirigente capace, credibile e profondamente radicata nel territorio della provincia di Reggio Calabria.

Un passaggio simbolico e concreto al tempo stesso, che segna l’inizio di una fase nuova, fatta di entusiasmo, partecipazione e responsabilità. Attorno ai nuovi vertici si è già raccolta una comunità viva, determinata e pronta a rimettere al centro i valori dello scudo crociato.

Nuovi vertici provinciali DC: Pinto commissario, Melcore presidente

A conclusione della presentazione, Gianfranco Rotondi, insieme a Giuseppe Pinto e Walter Melcore, scortati da una folla calorosa di simpatizzanti, hanno raggiunto la segreteria politica del candidato Sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. In un clima di piena sintonia e condivisione, è stato sancito ufficialmente il sostegno della Democrazia Cristiana alla sua candidatura, con l’annuncio della presenza di propri candidati a supporto di una proposta amministrativa forte, coesa e vincente.

Reggio Calabria torna così al centro di un progetto politico che guarda lontano, che unisce tradizione e innovazione, esperienza e nuove energie. È il tempo della rinascita e della responsabilità con la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi per una Reggio protagonista.

Il sostegno a Cannizzaro e le dichiarazioni dei protagonisti

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e grande determinazione – ha detto il commissario provinciale DC, Giuseppe Pinto. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una classe dirigente competente, credibile e radicata nel territorio. La straordinaria partecipazione di oggi dimostra che c’è una comunità pronta a rimettersi in cammino sotto il segno dello scudo crociato. Lavoreremo con metodo, presenza costante e spirito di servizio per offrire a Reggio Calabria una proposta politica seria e all’altezza delle sfide”.

“Quella di oggi – ha detto Walter Melcore – Presidente Provinciale DC – è una ripartenza vera, fatta di valori, persone e visione. Metteremo al centro ascolto, organizzazione e coinvolgimento, creando una rete solida capace di aggregare le migliori energie del territorio. Vogliamo una Democrazia Cristiana protagonista, inclusiva e concreta, capace di dare risposte e costruire futuro. L’entusiasmo che si respira è il segnale più forte che siamo sulla strada giusta”.