‘Dipingi Reggio’: buona la prima del laboratorio targato L’arte per ritrovarsi e Consulta Giovani

Domenica 30 novembre si è svolto il primo Laboratorio di Pittura “Dipingi Reggio” del format “L’Arte per Ritrovarsi” in collaborazione con la Consulta Giovani APS Reggio Calabria, ospitato dal Cartoline Club.

Il laboratorio è stato presentato da due membri del format Chiara Gligora e Roberto Modafferi, insieme all’artista Poliedrica e Body Painter Daniela Sarica e la Presidente della Consulta Rossana Arcano. Ideato e realizzato con l’aiuto degli altri fondatori:

Valentina Romeo, curatrice di Etimologia Magazine

Elena Biondo e Benedetta Zema rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione Mille Miglia

Aeden Russo artista e scrittore napoletano

L’evento è nato con l’intento di creare un’atmosfera stimolante e creativa, all’insegna della condivisione e della riscoperta della nostra città, della pittura e della poesia. Gli ospiti hanno avuto il piacere di dipingere alcuni degli scorci più significativi di Reggio Calabria, guidati dalle tecniche e dai consigli della pittrice Daniela Sarica, che ha agevolato la realizzazione delle loro opere. Il tutto è stato accompagnato dalla consumazione di un comodo aperitivo, fornito direttamente dal Cartoline Club. Ogni presente ha potuto utilizzare tutto il materiale necessario per completare la propria piccola Tela già illustrata, con nuove e vecchie conoscenze. La serata si prestava ad un tema comune con cui rilassarsi e passare qualche ora in leggera compagnia.

Poesia e opera collettiva per la città

La parte artistica è stata perfettamente accompagnata dai “Fulmini Di Versi” di Roberto Modafferi, il quale ha strutturato piccoli interventi sulla storia di alcuni poeti Reggini e dei riferimenti storici sul nostro territorio. Per accompagnare anche chi non fosse riuscito a prenotarsi al laboratorio, è stata riservata un’opera collettiva su cui il pubblico ha potuto lasciare un piccolo messaggio o simbolo su ciò che Reggio Calabria rappresenta per ognuno di loro.

Rossana Arcano

“Educare al Reggio bene comune significa farlo in molteplici forme, non solo attraverso i progetti istituzionali o i tavoli formali. A volte basta creare spazi in cui i giovani possano guardarsi negli occhi e riconoscere la stessa voglia di appartenere a questa città. Questo laboratorio è stato proprio questo: un’esperienza semplice, autentica, non incravattata, che ci ha permesso di fare aggregazione e ‘accarezzare’ Reggio sulle tele. Veder nascere connessioni, sorrisi e creatività è la conferma che la nostra città offre molto più di quanto crediamo, se abbiamo il coraggio di viverla insieme.”

Daniela Sarica

“È stato emozionante vedere quanta diversità e ispirazione Reggio possa offrire. Ho visto tutti a proprio agio nell’esprimere il legame con il territorio attraverso la pittura, anche chi non aveva mai dipinto. C’erano persone concentratissime e guidate dalla gioia di creare un pezzo del loro cuore. L’energia collettiva è stata la cosa che mi ha colpita di più. “Dipingi Reggio” ha dimostrato che l’arte è una forma perfetta di condivisione leggera e profonda, un modo potente “X Ritrovarsi” e riscoprire il nostro meraviglioso territorio. Spero davvero che questo sia solo l’inizio!”

Roberto Modafferi

“È stata una serata davvero bella e considero questa la prima di una serie di iniziative che “mi” e “ci” vedranno coinvolti nel mese di dicembre e poi anche con l’anno nuovo. Il Natale è pieno di sorprese e mi auguro abbiate voglia di attendere con me i prossimi eventi e magari pensare a qualche dono speciale e poetico!”

Chiara Gligora

“È bello vedere come con piccoli stimoli siamo riusciti a dare vita ad un momento in cui poterci fermare, riflettere e ritrovarci insieme, anche con persone che non conoscevamo. L’arte e la nostra città hanno fatto da ponte ad un importante passo verso nuove forme e sfide, a livello emotivo e sociale. Questo è il primo progetto che vuole fare da finestra ad una lunga lista di eventi e attività collettive.”

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Marco Costantino.

Questo è solo uno dei tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, per proporre le vostre idee potete contattarci sui nostri canali social Instagram: @arteperritrovarsi