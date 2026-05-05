Reggio, previsti disservizi idrici nella zona sud
L’interruzione è prevista dalle ore 07:00 alle ore 17:00 circa. Il disservizio interesserà le seguenti aree: Via Lia (Pellaro), San Cosimo, Via Pecoraro e Strada Lia
05 Maggio 2026 - 15:22 | Comunicato Stampa
Si informano gli utenti che, nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti sul sistema di rilancio Fiumarella (zona sud), sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica.
Il disservizio interesserà le seguenti aree:
– Via Lia (Pellaro)
– San Cosimo
– Via Pecoraro
– Strada Lia
L’interruzione è prevista dalle ore 07:00 alle ore 17:00 circa.
Al termine dei lavori, il servizio verrà ripristinato progressivamente. Si segnala che, nella fase di riattivazione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo.
Sorical si scusa per il disagio arrecato e ringrazia i cittadini per la collaborazione.
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