Reggio, la proposta U.Di.Con: ‘Installare dissuasori di velocità sulla via Matteotti’

“Installare dissuasori di velocità sulla Via G. Matteotti a Reggio Calabria“. Questa è la richiesta formale del Presidente dell’U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo, volta a ridurre gli incidenti stradali, alcuni dei quali molto gravi, che frequentemente si verificano sulla centralissima arteria cittadina.

“Questa zona della città dove poche settimane fa una ragazza ventitreenne è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali, necessita di maggiore sicurezza per garantire l’incolumità di tutti i cittadini. È evidente che la sola presenza di strisce pedonali è insufficiente,”

scrive Nico Iamundo.

Necessità di interventi per la sicurezza stradale

Secondo il Presidente di U.Di.Con. Calabria, il rischio è accresciuto dalla presenza di numerosi locali pubblici frequentati da molti avventori:

“L’installazione di dossi rallenta-traffico potrebbe rappresentare una soluzione efficace. Un intervento adeguato da parte dell’Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della via e delle esigenze dei pedoni, potrebbe risultare decisivo per la salvaguardia dell’incolumità pubblica”.

Per queste ragioni, come U.Di.Con. Calabria abbiamo provveduto a inviare una richiesta formale al Sindaco di Reggio Calabria e agli amministratori della città, sollecitando l’installazione di dissuasori di velocità per ridurre il rischio di incidenti nel tratto di strada in questione. Abbiamo inoltre segnalato la nostra disponibilità a partecipare a un tavolo di lavoro per identificare sinergicamente ulteriori strategie utili alla risoluzione della problematica.