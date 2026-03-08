Trent’anni della 109/96, Battaglia e Palmenta: ‘Riutilizzo dei beni confiscati, una conquista storica’

«Il 7 marzo ricorrono i trent’anni della legge 109 del 1996 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. È stata per il nostro Paese una conquista storica, frutto dell’impegno di istituzioni, associazioni e di tanti cittadini che hanno lavorato per trasformare patrimoni sottratti alla criminalità organizzata in luoghi di legalità, sviluppo sociale e di solidarietà. I beni confiscati costituiscono un simbolo concreto della presenza dello Stato e della capacità dei territori di reagire, costruendo opportunità a partire da ciò che era stato segnato dall’illegalità. Ma la legge non solo ha portato innovazioni sostanziali e procedurali in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, ha anche recepito l’esigenza di attuare un monitoraggio permanente di tali beni, affinché possano essere restituiti alla collettività e valorizzati attraverso progetti sociali, culturali e produttivi».

Ad affermarlo in una nota sono il sindaco facente funzioni del Comune, Domenico Battaglia, e Giuggy Palmenta, assessora con delega ai Beni confiscati, in occasione della ricorrenza che vede Reggio Calabria tra le città scelte da Libera per la campagna “Diamo linfa al bene”, un’occasione per celebrare questa importante storia civile e rilanciare la campagna di raccolta firme che propone una richiesta concreta: la destinazione stabile del 2% del FUG (Fondo Unico Giustizia) al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati. Il banchetto informativo sarà presente fino all’8 marzo sul corso Garibaldi, all’angolo con via Cattolica dei Greci.