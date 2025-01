Tutto pronto: la Domotek prepara l’assalto alla capolista

I costieri vinsero in scioltezza con un secco tre a zero nella gara di andata

L’appuntamento è clamorosamente importante. In pochi, all’inizio dell’anno, avrebbero potuto pronosticarlo. Terza contro prima.

Reggio Calabria e lo splendido scenario del Palacalafiore, attualmente in pieno regime di lavori in corso ma con la giusta organizzazione per permettere alle squadre di continuare ad allenarsi, ospiterà la partitissima del girone di Serie A3 Credem.

La Romeo Sorrento si sta dimostrando l’autentica schiacciasassi del torneo: 35 punti, 11 vinte e sole tre sconfitte.

I costieri vinsero in scioltezza con un secco tre a zero nella gara di andata.

Reggio, dal canto suo, con lo status di rivelazione del campionato vuole riscattarsi dopo l’inaspettato 3-0 subito a Napoli e provare a sorprendere a cospetto del pubblico amico.

29 punti per i reggini, saldi in quota PlayOff ma vogliosi di giocare, partita per partita, emozione dopo emozione questa straordinaria avventura in A.

La Romeo è già qualificata, persino alle Finals di Coppa Italia ed è reduce dalla vittoria ottenuta contro Castellana Grotte: tanta forza dai centrali e dal gioco di squadra, da Patriarca a Wawrzynczyk, passando per Baldi e non solo.

Il Palacalafiore, dunque, diventerà ancora più bello e ospiterà con un maxi-cubo di ultima generazione performance di Capitan Laganà e soci, tutto questo successivamente, nel breve periodo: oggi è tempo di pensare esclusivamente all’assalto alla capolista.

Sotto rete domenica 26 gennaio 2025 alle ore 18.

Arbitrano i signori Giovanni Ciaccio di Altofonte (Pa) e Giovanni Giorgianni di Messina.