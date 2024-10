Biennale della Prossimità a Ecolandia, Versace: ‘Proposto il percorso sperimentale della Fondazione di Comunità’

Il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, ha preso parte all’apertura della tappa reggina della Biennale della Prossimità, la cui quinta edizione si terrà a Napoli. Nella splendida cornice del Parco Ecolandia, ad Arghillà, si è discusso di sviluppo di comunità ed economia sostenibile. Carmelo Versace, dopo aver partecipato al reading di Cinzia Messina e Daniela Scuncia in ricordo del poeta Emilio Argiroffi, ha offerto il proprio contributo, nella sala “Spinelli”, al confronto su economia sociale e relazioni al quale, fra gli altri, hanno partecipato anche Giuseppe Minniti, presidente del Consorzio Ecolandia, e Marta Bottioni del Comitato promotore della Biennale della Prossimità.

Ha detto il vicesindaco:

“La prossimità intesa come valorizzazione del bene comune è uno dei motori che anima la nostra azione politica e amministrativa. Soltanto pochi giorni fa, abbiamo partecipato all’inaugurazione del Centro del riuso, una splendida realtà portata avanti dalla Cooperativa Rom 1995 in un bene confiscato alla criminalità e che dà valore alle persone, crea lavoro e rimette in circolo un’economia fatta di piccoli e grandi gesti di solidarietà e condivisione”.