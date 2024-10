Reggio, Ecologia Oggi presenta il nuovo piano dei servizi sulla raccolta rifiuti

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri, con il supporto del Settore Ambiente del Comune, per entrare nel dettaglio del piano operativo

Riunione operativa a palazzo San Giorgio per la presentazione del nuovo piano dei servizi di Ecologia Oggi, la società di gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti per il Comune di Reggio Calabria.

Per l’Amministrazione comunale c’erano il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Paolo Brunetti, il capo di gabinetto Antonio Ruvolo ed il dirigente del Settore Domenico Richichi. Ad illustrare il piano erano presenti i vertici della società calabrese che si è aggiudicata il bando nei mesi passati.

Il sindaco Falcomatà, in particolare, ha ascoltato le modalità con le quali verrà declinato il nuovo piano di raccolta ed ha ribadito la necessità di un servizio più puntuale nella varie zone cittadine per il raggiungimento e il rispetto degli obiettivi previsti dal contratto. Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri, con il supporto del Settore Ambiente del Comune, per entrare nel dettaglio del piano operativo.