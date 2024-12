Reggio, Ecologia si presenta alla città. Guarascio: ‘Abbiamo una squadra da Serie A. Obiettivo città pulita’

Alessio Guarascio, l’amministratore unico di Ecologia Oggi presenta il nuovo piano operativo per la raccolta differenziata a Reggio Calabria.

L’amministratore unico dott. Guarascio spiega poi gli investimenti fatti negli ultimi mesi.

“Da quando ci siamo insediati, ad aprile 2023, abbiamo fatto investimenti importanti. Abbiamo preso una nuova sede ad Arghillà con una ristrutturazione interna ed esterna con elevati standard di confort per i lavoratori con aule didattiche e dedicate alla formazione. Abbiamo acquistato 165 mezzi di ultimissima generazione con spazzatrici ad emissioni zero con sistemi molto avanzati. Abbiamo deciso di verniciarle di amaranto per legarle e dedicarle alla città. Abbiamo riqualificato l’isola ecologia e a breve partirà il piano di comunicazione. Ci sarà un app dedicata ai cittadini per le diverse segnalazioni”.