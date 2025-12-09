Reggio verso le elezioni, Politi (Noi Moderati): ‘Proposta credibile per ridare dignità alla città’
Il partito ha costituito un coordinamento cittadino, che è al lavoro per la stesura del programma elettorale
09 Dicembre 2025 - 07:30 | Comunicato Stampa
In vista delle prossime elezioni amministrative continua il lavoro del Delegato cittadino di Noi Moderati per Reggio Calabria, Luciano Politi.
Politi ha commentato l’attività del partito e gli obiettivi futuri:
“Partendo dall’attività svolta in questi anni, nonché dall’importante risultato delle ultime elezioni regionali – commenta Politi – puntiamo ancora a crescere. A tal proposito stiamo portando avanti un progetto di ascolto e confronto, cercando di coinvolgere le migliori risorse in grado di portare sviluppare le nostre idee per il futuro della nostra Città“.
Costituito il coordinamento cittadino per il programma elettorale
In quest’ottica, Noi Moderati ha costituito un coordinamento cittadino, che è già al lavoro per la stesura del programma elettorale.
Il coordinamento è composto da dirigenti appassionati e di grande esperienza, quali:
- Pino D’Ascoli
- Leonardo del Giudice
- Maria Pia Vitaliano
- Rita De Lorenzo
- Oreste Arconte
- Domenico Cicciu’
Il delegato reggino conclude con un messaggio di fiducia verso gli alleati:
Sono sicuro, conclude il delegato reggino, che insieme agli alleati di governo sapremo costruire una proposta di assoluto livello in grado di ridare una prospettiva credibile e la dignità che merita ad un territorio ormai da troppo tempo abbandonato a se stesso”, conclude Politi.