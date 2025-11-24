Reggio verso le elezioni, Cannizzaro: ‘Vinceremo anche al Comune. Il candidato? C’è tempo…’

Forza Italia riempie la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria e manda un messaggio chiaro alla città: il partito è pronto a giocare un ruolo centrale alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.

L’on. Francesco Cannizzaro torna a parlare, in qualità di possibile futuro candidato a sindaco della città, a margine della conferenza stampa “Reggio chiama, Forza Italia risponde”, organizzata ieri mattina dai tre coordinamenti reggini, ringraziando i promotori dell’iniziativa, Tonino Maiolino, Giovanni Arruzzolo e Federico Milia e sottolineando il valore del confronto interno:

«Hanno voluto creare un momento di riflessione, dibattito e ascolto. Un modo per raccogliere istanze e arricchire il programma che presto presenteremo alla città».

Il deputato azzurro ha parlato di un territorio che “ha perso la bussola”, ricordando però quanto, secondo lui, Reggio e la sua area metropolitana conservino potenzialità enormi.

Cannizzaro ha rivendicato il lavoro già avviato da Forza Italia:

«Abbiamo messo nero su bianco un programma solido, che entrerà nel progetto del centrodestra unito. Siamo la prima forza politica e ci sentiamo responsabili di guidare un percorso di crescita in un’area oggi sottosviluppata, ma dalle straordinarie potenzialità».

Il deputato ha insistito sul valore del confronto con i territori e con gli amministratori:

«La sala è gremita di sindaci e amministratori arrivati di domenica. È bello ascoltare le loro idee, le riflessioni, le richieste che provengono da tutta la provincia».

Nessuna rottura nel centrodestra, ha assicurato Cannizzaro, anzi:

«Il dialogo con la coalizione non si è mai interrotto. Insieme abbiamo vinto quattro anni fa in Regione, abbiamo stravinto di recente e insieme vinceremo anche al Comune di Reggio Calabria».