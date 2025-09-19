Regionali, il viceministro Cirielli (FdI) a Reggio per il sostegno a Princi: ‘Persona giusta’ – FOTO

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia, Edmondo Cirielli, è stato a Reggio Calabria per manifestare il proprio sostegno a Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

«Sono venuto a Reggio Calabria per Stefano – ha sottolineato l’Onorevole – È una persona che mi è piaciuta da subito: sono molto contento che tanta gente lo segua, gli stia vicino. In questo anno e mezzo, forse due, in Fratelli d’Italia, si è fatto ben volere, ha costruito un percorso anche autorevole nel partito e, oggi, la sua candidatura è una candidatura non solo legittima, ma voluta da tutti».