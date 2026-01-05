Reggio, vicenda ‘Eremo-Melissari’. Il sindaco f.f. Battaglia: ‘Comune vicino alle esigenze dei bambini’

Fumata bianca dal tavolo tecnico-istituzionale sulla vicenda della scuola dell’infanzia Eremo-Melissari, tenutosi questa mattina in Prefettura.

Presenti alla riunione anche il sindaco f.f. Mimmo Battaglia, l’assessore comunale Annamaria Curatola e l’assessore regionale Eulalia Micheli, i quali si sono soffermati sulla soluzione trovata e che va nella direzione auspicata dalle famiglie.

“Chiaramente tutti noi siamo votati al bene dei bambini a mettere insieme tutto, l’esigenza delle famiglie, della scuola e dei bambini in primis.

Il Comune -le parole di Battaglia- ha avuto accesso tramite un bando pubblico a fondi di inclusione 2021-2027 che vedranno nel bene di proprietà comunale la realizzazione di un progetto rivolto al disagio sociale che investirà circa 500 ragazzi del nostro territorio comunale, per cui c’è la disponibilità a dare attuazione alla delibera della Giunta comunale adottata il 24 dicembre.

Gli arredi saranno spostati dal pomeriggio del 9 gennaio nella nuova sede di San Brunello dove sarà garantita la continuità didattica fino a giugno 2026. Il Comune si impegna a dare la costruenda scuola dell’infanzia accanto proprio a San Brunello poi in concessione all’istituto Carducci-Da Feltre”, ha concluso il sindaco f.f.

L’assessore comunale Annamaria Curatola si è detta soddisfatta per la soluzione positiva trovata: “Avevamo fatto questa delibera il 24 dicembre proprio per consentire il trasferimento durante le vacanze di Natale e garantire la continuità didattica ma soprattutto dare la possibilità al welfare di iniziare i lavori per questo progetto da 3 milioni di euro che insiste su questi locali della scuola dell’Eremo. Siamo costretti a iniziare dopo ma va bene così e tutto viene fatto nell’interesse dei bambini, delle famiglie ma soprattutto della città”, ha evidenziato Curatola.

Presente al tavolo tecnico anche l’assessore regionale Eulalia Micheli: “Siamo abbastanza soddisfatti, è stato preso un impegno come già stato detto per una soluzione in questo momento temporanea ma che poi diventerà definitiva perché quello che mi preme dire è che si è pensato alla programmazione futura di questi bambini”.