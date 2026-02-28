Roll-up per il ‘No’ al Tribunale di Reggio, Cedro (Fdi): ‘Profonda indignazione’

"La decisione di apporre nel corridoio del palazzo di giustizia dei giganteschi roll-up contenenti le esplicazioni dell'ANM sul NO al Referendum confermativo è un vero e proprio attentato alla democrazia", le parole di Ersilia Cedro

“Profonda indignazione e dispiacere riguardo alla vicenda che si è consumata dinanzi alle aule del Tribunale reggino. È arrivato il momento di dire basta! La democrazia non è un gioco di parole, non è un esercizio di stile, è la nostra libertà.

La decisione di apporre nel corridoio del palazzo di giustizia dei giganteschi roll-up contenenti le esplicazioni dell’ANM sul NO al Referendum confermativo è un vero e proprio attentato alla democrazia. La libertà non si compra con i roll-up nel corridoio del Tribunale”.

E’ quanto afferma in una nota Ersilia Cedro, Coordinatrice città Metropolitana FdI Reggio Calabria.

Leggi anche

“La nostra Costituzione, che è la base della nostra democrazia, disciplina il Referendum confermativo come la più alta forma di democrazia diretta, affidando al popolo la decisione sulle modifiche alla Costituzione. Eppure, ci sono ancora chi cerca di manipolare e condizionare l’opinione pubblica con metodi subdoli e inaccettabili.

È imbarazzante -prosegue Cedro- che questo sia accaduto nel nostro palazzo di giustizia, un luogo che dovrebbe essere simbolo di libertà e giustizia. Invece, sembra che alcuni abbiano dimenticato il valore della libertà di pensiero e di espressione, che è il fondamento della nostra democrazia.

Non possiamo tollerare che si continui a manipolare e a condizionare l’opinione pubblica. Diamo il nostro sostegno a chi lotta per la verità e la giustizia, e difendiamo la nostra democrazia da chi cerca di minarla.

La libertà di pensiero e di espressione è un diritto fondamentale, e dobbiamo difenderla con tutte le nostre forze. La democrazia è nostra, e non la cediamo a nessuno”, conclude Cedro.