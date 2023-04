Reggio, esplode fogna in zona sud: liquami in strada - FOTO

Le foto inviate dai nostri lettori sono la testimonianza di un disagio enorme vissuto nelle ultime ore dai residenti della zona sud a Reggio Calabria.

Probabilmente a causa della pioggia delle ultime ore la fogna nella zona del quartiere di Sbarre, lungo via Cantaffio, è esplosa con la fuoriuscita da un tombino di liquame che ha fatto infuriare i residenti della zona.

I liquami si sono riversati per strada con enormi difficoltà per chi risiede in quella zona.

Gravi le conseguenze per l’igiene ed il decoro pubblico, per via degli escrementi ed altro che con il loro olezzo non fanno certo da buon biglietto da visita per uno dei quartieri più popolosi della città.