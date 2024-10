Fake news chiusura scuole, Brunetti: “Gesto di una gravità inaudita”

“Il documento che in questi minuti sta circolando in rete e su alcune messaggistiche, relativo ad una nuova ordinanza comunale (classificata come n.3 del 19/01/2022), è falso. Chi lo ha prodotto non solo ha commesso un gesto di una gravità inaudita e irresponsabile in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, ma anche un illecito sul quale naturalmente chiederemo che si faccia piena luce alle autorità preposte. Ribadiamo, ancora una volta, che ogni comunicazione riguardante provvedimenti dell’amministrazione comunale, verrà diffusa come sempre nelle forme e attraverso i canali istituzionali ufficiali”. È quanto afferma in una nota il Sindaco f.f., Paolo Brunetti.

