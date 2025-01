Reggio, Falcomatà: ‘Centoundici anni di passione amaranto. Buon compleanno Reggina’

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in un post su Facebook manda i propri auguri alla Reggina che l’11 gennaio ha celebrato l’anniversario della sua fondazione, 111 anni fa.

“Proprio ieri nell’anniversario della nascita della Reggina ho pensato a questa foto. Stamattina sono andato a cercarla, scavando tra i ricordi di famiglia”.

“Uscivamo dal Comunale – racconta il sindaco Falcomatà – che all’epoca non si chiamava ancora Granillo, insieme a papà. Era un Reggina – Catania, conclusosi con una fitta sassaiola a fine partita che arrivò fino al viale Galilei. Ricordo che trovammo ‘riparo’ in uno dei cortili del Rione Pescatori. Alle nostre spalle il grande Totò. Ci tenevo a ritrovare questo scatto. Perché l’11 gennaio per tutti i reggini non sarà mai una data come le altre.

Il significato della Reggina per la città

