Reggio, la Metrocity volge lo sguardo ai giovani: firmata la carta d’impegno reciproco con l’Associazione Consulta Giovani

Il patto di collaborazione suggellato dal sindaco Giuseppe Falcomatà con la presidente Rossana Arcano: “Finalmente una politica non solo per i giovani, ma con i giovani“. Presenti i consiglieri metropolitani Giuseppe Marino e Filippo Quartuccio, gli assessori ed i consiglieri del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, Marisa Lanucara, Lucia Nucera, Mimmo Battaglia, Franco Barreca e Giovanni Latella.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha siglato una “Carta d’impegno reciproco” con l’Associazione Consulta Giovani della Città Metropolitana, un organismo indipendente e autonomo che unisce cittadini fra i 15 ed i 35 anni per stimolare lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. Prima della firma del patto di collaborazione, suggellato con la presidente della Consulta, Rossana Arcano, Giuseppe Falcomatà è intervenuto di fronte ad una folta platea di giovani presenti nella sala “Perri” di Palazzo Alvaro.

«La nascita della Consulta – ha detto il sindaco – è una bellissima occasione per la città che guarda, con grande interesse e curiosità, gli spunti offerti da un’associazione che può rappresentare, per le istituzioni, uno strumento di dialogo e confronto rispetto ai temi delle politiche giovanili».

«Spesso – ha aggiunto Giuseppe Falcomatà – si parla di politiche per i giovani, meno di scelte fatte insieme ai giovani. La Consulta, invece, si pone questo obiettivo. In un video efficacemente prodotto, abbiamo visto e ascoltato come tantissimi dei nostri ragazzi e ragazze hanno manifestato la volontà di partecipare alla vita politica cittadina, anche da lontano. Alcuni di loro, infatti, si trovano fuori sede per i motivi più disparati, ma guardano con grande interesse allo sviluppo della città di Reggio e dei loro luoghi del cuore».